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Volume et brillance pour cheveux longs
La brosse chauffante ondulations ProCare Philips vous permet d'onduler rapidement vos cheveux tout en les préservant. Son rouleau chauffant de 45 mm permet d'obtenir des résultats durables, tandis que les picots rétractables assurent une manipulation rapide et un style impeccable.
Diamètre 45mm
Revêtement en céramique tourmaline
Température de 160 °C et 190 °C
Fonction ionique
Les picots rétractables uniques garantissent une utilisation rapide et sûre. Après avoir enroulé vos cheveux autour de la brosse, faites tourner la pointe froide pour que les picots se rétractent. Cette fonctionnalité unique permet de relâcher les cheveux en toute sécurité et de conserver la forme parfaite de votre boucle.
Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Choisissez l'un des 2 réglages de température (160 °C et 190 °C) pour des résultats durables et des cheveux protégés.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.4
sur 5
49
Avis
90%
recommandent ce produit
Nathou26
13/05/2026
France
Excellent produit
Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !
Pour
Excellent
Contre
Il n’y en a plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Date d'utilisation 2019-04-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Date d'utilisation 2019-04-13
Katele81
31/05/2016
France
Mon meilleur accessoire de coiffure
J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Tifany971
25/10/2015
France
Très bon produit !
J'ai les cheveux bouclés et secs(mi-long). La brosse me permet de lisser mes cheveux en leur donnant un effet brushing assez rapidement (environ 20 min). Le résultat dure relativement longtemps sur mes cheveux (3 jours).Je suis très satisfaite et je recommande ce produit ! (que j'ai acheter en grande surface).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Oui, je recommande ce produit
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