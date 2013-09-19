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Arrêté
Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites
Des boucles douces et somptueuses, d'une brillance extrême. Des ondulations chics et voluptueuses, pleines de volume… Avec le nouveau boucleur conique Philips Care CurlControl, créez différents styles de boucles sans abîmer vos cheveux.
Boucleur conique (13-25 mm)
Revêtement en céramique SilkySmooth
Température de 130 à 200 °C
Arrêt automatique
Le bip sonore exclusif « Boucle prête » vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations sans abîmer vos cheveux. Sélectionnez simplement l'un des trois réglages de durée et appuyez sur le bouton une fois les cheveux enroulés autour du boucleur. Consultez les recommandations de nos experts dans le mode d'emploi pour sélectionner le réglage de durée correspondant à votre type de cheveux et au style recherché.
La céramique SilkySmooth est deux fois plus douce que la céramique classique, ce qui réduit les frottements et permet de libérer les boucles avec fluidité, pour des cheveux plus brillants et plus sains.
Le réglage numérique vous permet de sélectionner la température (130-200 °C) et le réglage de durée (5, 8 ou 10 secondes) qui conviennent le mieux à votre type de cheveux et au résultat souhaité.
4.6
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Marie38
19/09/2013
France
Ce produit est de très bonne qualité.
Ce produit est excellent, je suis très satisfaite de ma commande chez vous. Une très bonne qualité, solide, très performant !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8618/00 Boucleur conique
Oui, je recommande ce produit
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Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8618/00 Conische krultang
Oui, je recommande ce produit
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Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Acheteur vérifié
Trevlig sätt att locka hår
Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.
Cet avis concerne le produit HP8618/00 Konisk locktång
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