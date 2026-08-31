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Arrêté

Boucleur

HP8605/00

Des boucles naturelles et protégées

Vous voulez des boucles naturelles et faciles à maintenir, mais sans abîmer ni assécher vos cheveux ? Le boucleur CurlControl 25 mm pour boucles naturelles est doté d'un revêtement protecteur en céramique et d'un thermostat permettant d'adapter la température à votre type de cheveux.

Voir tous les avantages

Séchage des cheveux en douceur

Des boucles naturelles et protégées

  • Brosse 25 mm

  • Température de 130 à 200 °C

  • Revêtement en céramique

Diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm, faites-vous de grosses boucles naturelles tendance, sans aucun effort.

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

Thermostat avec 8 températures

Le thermostat avec 8 températures (de 130 à 200 °C) vous permet de sélectionner la température convenant le mieux à votre type de cheveux.

Spécificités Techniques

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