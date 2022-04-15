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Arrêté
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HP6581/00
Arrêté
Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Quel type de piles dois-je utiliser pour ma pince à épiler lumineuse ? Comment faire pour les changer ?
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