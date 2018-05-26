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Arrêté

SatinPerfectÉpilateur

HP6581/00

3.6

| (32) Avis

Révélez la douceur de votre peau

L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Fourni avec un mini-épilateur de précision 100 % étanche pour les zones sensibles, une tête de rasage avec sabot et une pince à épiler lumineuse.

Voir tous les avantages

Épilateur avec système SkinPerfect

Révélez la douceur de votre peau

  • Étanche

  • Deluxe édition

Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

Utilisable sur peau sèche et mouillée, sous la douche ou en dehors

Utilisable sur peau sèche et mouillée, sous la douche ou en dehors

À utiliser sur peau mouillée ou sèche.

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3.6

sur 5

32

Avis

26/05/2018

France

France

Produit complet

Super produit et complet avec son mini epilateur qui facilite l'épilation dans tous les recoins difficile à atteindre avec le grand. La pince à épiler avec lumière qui facilite. L'appareil fait son boulot en arrachant le bulbe, donc repousse lente et poils fin

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6581/00 Épilateur

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03/09/2013

France

France

super pratique

très bonne prise en mains rase aussi bien barbe courte que de trois ou quatre jours nettoyage facile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6581/00 Épilateur

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03/11/2012

België

België

Simplement parfait!

J ai testé le kit complet et je suis assez surprise du résultat. Je m'épile depuis environ 11 ans et c est la premère fois que je suis entierement satisfaite d'un produit. En fait c est un kit complet cmposé de tout ce dont vous avez besoin Le mode d emploi et tres bien fait il y a meme une petite brochure d explications supplementaires sans instructions écrites mais tout est eclairé en image--> rapide et efficace. - L épilation est douce et presque sans douleur - Super design, élegant et chic - tenue en main facile et pratique - également compris dedans une pince à épiler avec lumière et miroir idéal pour prendre sa place dans le sac à main ou en voyage - belle finitions, tres bonne qualité - facile à nettoyer Seul point négatif à mes yeux: Le petit épilateur contrairement au grand ne dispoque que d'une seule vitesse standart, qui je trouve est assez fort pour moi. le couvercle que l on doit enlever pour mettre les piles s ouvre tres difficilement, on peut casser ses ongles! Le sac de rangement, bien que accomplissant son devoir sans problème aurait pu avoir une meilleur finitiion et ujne meilleure qualité et design ou à la limite être remplacé par une belle malette de rangement de tous les accessoires. Le sac est vraiment simple Enfina par le sac de rangement, bonne apréciation global, Vraiment à conseiller!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6581/00 Épilateur

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