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Arrêté

Body PerfectTondeuse bikini

HP6379/00

3.9

| (27) Avis | 85% recommandent ce produit

L'efficacité du spa, chez vous

Tondez, taillez ou rasez les poils disgracieux du visage ou du corps, et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.

Voir tous les avantages

Tondeuse d'une précision optimale, pour moins d'irritations

L'efficacité du spa, chez vous

  • Tondre, styler,

  • raser et épiler

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Pour une utilisation sur peau sèche ou sous la douche

Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.

Une charge dure jusqu'à 60 minutes

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

27

Avis

85%

recommandent ce produit

2

09/01/2012

France

France

Simple et efficace

Très bonne prise en main. Les accessoires sont nombreux. La mini tondeuse est super précise. Cette tondeuse est silencieuse Une trousse de voyage est fournie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini

11/12/2013

España

España

Resultado perfecto

Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Oui, je recommande ce produit

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21/09/2012

España

España

Antes que lo hubiera comprado!

La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Oui, je recommande ce produit

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