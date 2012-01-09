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Tondez, taillez ou rasez les poils disgracieux du visage ou du corps, et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.
Tondre, styler,
raser et épiler
Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 5
27
Avis
85%
recommandent ce produit
DomCat
09/01/2012
France
Simple et efficace
Très bonne prise en main. Les accessoires sont nombreux. La mini tondeuse est super précise. Cette tondeuse est silencieuse Une trousse de voyage est fournie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini
LauraPaan
11/12/2013
España
Resultado perfecto
Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
cucu
21/09/2012
España
Antes que lo hubiera comprado!
La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer