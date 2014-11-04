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Précision optimale et douceur maximale
Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez une douceur maximale, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.
Tondre, styler et raser
Tondeuse précise et douce, tond à moins d'un millimètre (sur des poils mesurant au moins 0,6 mm).
Le sabot hygiénique coupe les poils à cinq longueurs différentes (2-10 mm), pour un maillot stylé et maîtrisé.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 5
8
Avis
88%
recommandent ce produit
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
zaza1972
19/07/2012
France
qualites produit
produit simple d'utilisation, precision assuree et batterie durable.livré avec accessoires de decors pour tailler (selon les personnes). je le recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
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Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer