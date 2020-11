Micro-circuit flexible

Fourni avec votre dispositif DreamStation Go, le nouveau micro-circuit flexible de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais proposé par Philips. Il est plus flexible, facilite le rangement et offre une plus grande liberté de mouvement durant votre sommeil. Des connexions simples et rapides “en un clic” sur chaque extrémité du circuit. Il est équipé d’une connexion adaptée à notre masque DreamWear et comprend un adaptateur ISO de 22 mm pour s’adapter à d’autres masques.