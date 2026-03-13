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Eco-Conscious Grille-pain Philips - Toaster Crème, 2 fentes, 830W

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Eco-Conscious Grille-painPhilips - Toaster Crème, 2 fentes, 830W

HD2640/10

Eco-Conscious Grille-pain Philips - Toaster Crème, 2 fentes, 830W

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Eco Conscious Collection Toaster - English (US)

  • PDF fichier, 182.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fichier, 634.4 kB
  • 24 March 2026

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