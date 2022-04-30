Payez plus tard avec Klarna
Plastiques 100 % biosourcés**
8 niveaux de dorage
Design compact à 2 fentes
Finition blanc mat soyeux
Le grille-pain compact de 830 W à 2 fentes vous permet de déguster votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins.
Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.
Grâce au réchauffe-viennoiseries intégré, vous pouvez réchauffer des pâtisseries, petits pains et viennoiseries en les séparant du pain grillé.
Récompenses
4.3
sur 5
25
Avis
92%
recommandent ce produit
marial.m
30/04/2022
Portugal
Partie de promotion
Torradeira inovadora
A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.
Pour
Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico
Contre
Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
florprincesarainha
28/04/2022
Portugal
Partie de promotion
Excelente! Do mais moderno e funcional que existe
Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.
Pour
Excelentes resultados e eficazes.
Contre
Não vejo desvantagens
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
bssb250
25/04/2022
Portugal
Partie de promotion
O produto é incrivel!
Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.
Pour
Rápida preparação, várias velocidades.
Contre
Nada a apontar!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)
² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 94 % du plastique total).