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  • Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.
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Série 3000Grille-pain Philips

HD2511/90

Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.

Du pain grillé doré et croustillant ou des viennoiseries réchauffées comme vous les aimez, grâce aux 8 niveaux de dorage et au réchauffe-viennoiseries pratique. Le grille-pain Philips série 3000 est simple, efficace et stylé. Son design raffiné apporte une touche de modernité discrète à n'importe quel décor.

Voir tous les avantages

Petits pains et viennoiseries dorés comme vous les aimez.

Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.

  • Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000

  • Savourez différents types de pains comme vous les aimez

  • Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine

Ensemble petit-déjeuner complet avec bouilloire et cafetière

Ensemble petit-déjeuner complet avec bouilloire et cafetière

Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec bouilloire et cafetière filtre assorties. Démarrez la journée avec style !

Un délicieux pain grillé comme vous l'aimez avec les 8 niveaux de dorage

Un délicieux pain grillé comme vous l'aimez avec les 8 niveaux de dorage

Savourez du pain grillé exactement comme vous l'aimez grâce aux 8 niveaux de dorage possibles. S'adapte à tous les types de pain : tranches fines ou épaisses, dorage léger ou foncé.

Du pain uniformément grillé grâce aux 2 grandes fentes à centrage automatique

Du pain uniformément grillé grâce aux 2 grandes fentes à centrage automatique

Apportez de la variété à votre petit-déjeuner en optant pour autre chose que des tranches classiques de pain grillé ! Les 2 grandes fentes à largeur variable accueillent différentes tailles et sortes de pain. Le mécanisme de centrage automatique centre parfaitement chaque tranche, pour un dorage uniforme, quelle que soit son épaisseur.

Spécificités Techniques

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