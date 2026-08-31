Du pain uniformément grillé grâce aux 2 grandes fentes à centrage automatique

Apportez de la variété à votre petit-déjeuner en optant pour autre chose que des tranches classiques de pain grillé ! Les 2 grandes fentes à largeur variable accueillent différentes tailles et sortes de pain. Le mécanisme de centrage automatique centre parfaitement chaque tranche, pour un dorage uniforme, quelle que soit son épaisseur.