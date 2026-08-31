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Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.
Du pain grillé doré et croustillant ou des viennoiseries réchauffées comme vous les aimez, grâce aux 8 niveaux de dorage et au réchauffe-viennoiseries pratique. Le grille-pain Philips série 3000 est simple, efficace et stylé. Son design raffiné apporte une touche de modernité discrète à n'importe quel décor.
Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000
Savourez différents types de pains comme vous les aimez
Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine
Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec bouilloire et cafetière filtre assorties. Démarrez la journée avec style !
Savourez du pain grillé exactement comme vous l'aimez grâce aux 8 niveaux de dorage possibles. S'adapte à tous les types de pain : tranches fines ou épaisses, dorage léger ou foncé.
Apportez de la variété à votre petit-déjeuner en optant pour autre chose que des tranches classiques de pain grillé ! Les 2 grandes fentes à largeur variable accueillent différentes tailles et sortes de pain. Le mécanisme de centrage automatique centre parfaitement chaque tranche, pour un dorage uniforme, quelle que soit son épaisseur.
Notation globale