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Lames en titane
400 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Réalisez la coupe parfaite avec précision. Choisissez parmi plus de 400 hauteurs de coupe par incréments de 0,01 mm pour parvenir à la longueur exacte que vous souhaitez et obtenir le look idéal.
Réalisez des coupes de précision avec les 3 sabots réglables. Verrouillez plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, ou utilisez la tondeuse sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.
Récompenses
4.1
sur 5
908
Avis
83%
recommandent ce produit
Criquet
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
très bien
j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Mikedu69
30/01/2024
France
Acheteur vérifié
Super
Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande
Pour
Charge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Harley Davidson 80
29/05/2023
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.
Pour
Autonomie
Contre
Un peu grande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.