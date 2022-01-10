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Hairclipper series 7000Tondeuse à cheveux

HC7460/15

4.2
| (233) Avis | 84% recommandent ce produit
Précision totale en un clic
D'un simple clic, la TONDEUSE À CHEVEUX Series 7000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les cheveux. Grâce à ses sabots motorisés et à son élément de coupe haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.
Voir tous les avantages

avec sabots motorisés

Précision totale en un clic

  • Lames en inox

  • 60 hauteurs de coupe

  • 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

Boutons de commande

Boutons de commande

L'interface utilisateur intuitive vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. Les boutons vous permettent de sélectionner et de verrouiller facilement plus de 60 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,2 mm.

60 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm

60 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm

Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à 24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un de ces sabots pour bénéficier de l'une des 60 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

233

Avis

84%

recommandent ce produit

10/01/2022

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait de mon achat

Précision de la coupe Robustesse de la tondeuse lames de qualité

Pour

précision du réglage de la hauteur de coupe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

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12/10/2021

France

France

Acheteur vérifié

Précision et facilité d'utilissation!

Grande précision, au 1/10 ème de millimètre, donc un super fondu. L'auto-blocage du règlage permet de tondre en toute tranquilité. Enfin une tondeuse qui à une autonomie + longue que son temps de chargement et en + au bout de 2 min de non utilisation, elle s'éteint toute seule. Un super produit pour un prix très raisonnable. très contente!

Contre

aucun

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux

17/04/2021

France

France

Excellente tondeuse

. Elle correspond tout à fait à mon attente. Elle est facile d'utilisation. Les réglages sont précis et on obtient facilement la hauteur de coupe désirée avec les sabots motorisés. Bonne prise en main. Bonne autonomie (A voir dans le temps). De plus elle est jolie. Bon rapport qualité prix. Je recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

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