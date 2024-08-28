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Lames en acier inoxydable auto-affûtées
13 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Avec sabot barbe
Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.
Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 12 réglages de 1 à 23 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.
Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.
4.1
sur 5
490
Avis
85%
recommandent ce produit
Lolo82
28/08/2024
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Nicosurf40450
25/09/2023
France
Acheteur vérifié
Simple efficace geniale
Super tout simplement......................... .....
Pour
Rapport qualite prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Yvou63
21/03/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne tondeuse
tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse
Pour
tonte fine et précise
Contre
montage délicat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux