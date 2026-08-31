Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
GC2020/02
Arrêté
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Soyez le premier à donner votre avis sur cet article
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité ! Qu'est-ce que cela signifie?