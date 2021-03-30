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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FWM197/12

3.7

| (7) Avis

L'obsession du son

Offrez-vous jusqu'à 10 heures d'écoute de morceaux aux formats CD/WMA/MP3 grâce à cette minichaîne hi-fi Philips. La connexion MP3 Link vous permet de lire les morceaux depuis votre baladeur.

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L'obsession du son

  • 120 W

Puissance de sortie totale de 120 W RMS

Puissance de sortie totale de 120 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Spécificités Techniques

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3.7

sur 5

7

Avis

3

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Pour

Con lo bien que van las de Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Minicadena Hi-Fi

Date d'utilisation 2019-03-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Minicadena Hi-Fi

Date d'utilisation 2019-03-30

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Date d'utilisation 2019-10-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Date d'utilisation 2019-10-11

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Mini-HiFi-systeem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM197 Mini-HiFi-systeem

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