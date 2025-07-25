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Le filtre EPA 12 Philips de votre aspirateur piège 99,5 % des poussières les plus fines, pour un environnement exempt de poussière. Pour des performances optimales, remplacez le filtre tous les ans.

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  • 25 July 2025

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