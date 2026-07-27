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Arrêté
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
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EPA 12*
s-filter® taille standard
Piège > 99,5 % de la poussière
Le filtre s-filter® est le filtre de sortie standard disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec différentes gammes d'aspirateurs Philips, mais également avec des aspirateurs des marques Electrolux, AEG, Volta et Tornado.
Le filtre EPA 12 piège plus de 99,5 % des poussières fines avant de renvoyer l'air dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.
Pour une filtration et des performances optimales, nous vous conseillons de changer le filtre tous les 12 mois.
Notation globale