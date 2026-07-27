Une température idéale pour tous les tissus avec OptimalTEMP

Une température optimale pour tous les tissus repassables. Sans risque de brûlures, garanti. Grâce à la technologie OptimalTEMP, nous garantissons que ce fer ne brûlera jamais aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser en toute sécurité tous vos vêtements, du jean à la soie, du lin au cachemire, dans n'importe quel ordre, sans attendre que la température s'ajuste ni trier vos vêtements au préalable.