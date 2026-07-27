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DST6120/80
45 g/min de vapeur + effet pressing de 190 g pour éliminer les faux plis tenaces
Technologie anti-goutte pour éviter les fuites d'eau
OptimalTEMP - aucune brûlure sur tous les tissus repassables
Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale
Réservoir de 300 ml + arrêt automatique pour plus de sécurité
Avec un débit de vapeur continu de 45 g/min, vous pouvez éliminer les faux plis plus rapidement et plus efficacement.
L'effet pressing offre une puissance supplémentaire pour traiter les faux plis tenaces dans les tissus plus épais, délivrant jusqu'à 190 g de vapeur pour un repassage plus efficace.
Une température optimale pour tous les tissus repassables. Sans risque de brûlures, garanti. Grâce à la technologie OptimalTEMP, nous garantissons que ce fer ne brûlera jamais aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser en toute sécurité tous vos vêtements, du jean à la soie, du lin au cachemire, dans n'importe quel ordre, sans attendre que la température s'ajuste ni trier vos vêtements au préalable.
Notation globale
Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries E. Coli, S. Aureus, C. Albicans et les acariens sur du coton avec 10 secondes d'exposition à la vapeur