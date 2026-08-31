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Arrêté
DLP9016U/03
Chargeur sans fil avec ventouse
Chargez rapidement votre téléphone sans utiliser de câble de charge. Charge sans fil Qi pour smartphones, tablettes et autres appareils équipés de la technologie sans fil Qi. Options de sortie sans fil : 5 W / 7,5 W / 10 W.
Universel
Charge rapide
Charge sans fil Qi
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.
Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.
Le chargeur sans fil fonctionne à distance, ce qui lui permet de fonctionner à travers la plupart des étuis de téléphone.
Notation globale