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Récepteur Bluetooth®

DLP3533/00

Récepteur Bluetooth® avec Aux 3,5 mm

Connectez votre téléphone portable au système audio de votre voiture grâce à ce dispositif Bluetooth®. Compatible avec les fonctions de lecture de musique et de prise d'appel téléphonique. Une connexion stable avec un son limpide. Connexion Bluetooth® version 5.0. Fiche de sortie 3,5 mm.

Voir tous les avantages

Récepteur Bluetooth® avec Aux 3,5 mm

  • Connectivité Bluetooth®

  • 3,5 mm(M)

Connectivité Bluetooth® à 10 mètres

Connexion maintenue dans un rayon de 10 mètres sans obstacles. Produit équipé d'une batterie intégrée d'une capacité de 145 mAh. Offre 8 heures d'autonomie en lecture audio ou 10 heures en conversation. Chargez la batterie via le port micro-USB.

Connexion à la chaîne hi-fi via la station d'accueil

Diffusez la musique lue par votre lecteur via les superbes enceintes de votre chaîne hi-fi. Après avoir connecté la station d'accueil à la chaîne hi-fi à l'aide du câble audio, placez-y le lecteur et profitez de votre musique préférée.

Spécificités Techniques

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