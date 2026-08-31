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Arrêté

USB-A &gt; Connecteur Lightning

DLC5204V/00

Câble USB-A &gt; Connecteur Lightning tressé haut de gamme

Connectez votre iPhone à votre MacBook pour synchroniser de la musique, des applications, des photos, des mises à jour, etc. Il vous permet de charger votre appareil lorsqu'il est connecté. Compatible avec votre chargeur USB habituel pour prise secteur ou allume-cigare équipé d'une prise USB-C. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !

Voir tous les avantages

Câble USB-A > Connecteur Lightning tressé haut de gamme

  • Synchronisation et charge

  • 1,2 mètre (4 pieds)

  • Câble tressé noir

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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