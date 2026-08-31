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Arrêté
DLC5203U/00
Câble USB-A > micro-USB tressé haut de gamme
Fonctionne avec votre chargeur USB secteur ou allume-cigare existant doté d'une prise micro-USB. Un câble de rechange ou de secours très pratique !
Synchronisation et charge
1 mètre (3,2 pieds)
Câble tressé noir
Câble de charge renforcé au Kevlar pour plus de robustesse
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Notation globale