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DLC4561CB/00
Câble haut de gamme USB-C > USB-C
Câble haut de gamme de 2 m pour plus de souplesse lors de la charge d'appareils USB-C. Permet la charge à 65 W d'un ordinateur portable au moyen d'un chargeur secteur GaN.
Synchronisation et charge
2 m
Noir
Connecteur USB Type C pour une charge à haute vitesse des appareils compatibles avec cette technologie
Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Notation globale