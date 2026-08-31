Câble USB-A vers Lightning

Connectez votre iPhone à votre MacBook pour synchroniser de la musique, des applications, des photos, des mises à jour, etc. Il vous permet de charger votre appareil lorsqu'il est connecté. Compatible avec votre chargeur USB habituel pour prise secteur ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !