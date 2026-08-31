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Arrêté
DLC3104L/00
Câble USB-C vers Lightning
Connectez votre iPhone à votre MacBook pour synchroniser de la musique, des applications, des photos, des mises à jour et plus encore. Il vous permet de charger votre appareil lorsqu'il est connecté. Compatible avec votre chargeur USB-C habituel pour prise secteur ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !
Synchronisation et charge
1,2 m
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.
Connecteur USB Type C pour une charge à haute vitesse des appareils compatibles avec cette technologie
Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning
Notation globale