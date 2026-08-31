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Arrêté
DLC1501A/00
Adaptateur USB-C > USB
Pour une connexion USB vers votre prise de type C. Convertissez n'importe quelle port USB-C en port USB-A pour connecter toutes sortes d'appareils USB-A : disques durs externes, téléphones, souris, imprimantes, etc.
USB 3.0
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.
Avec son design fin et ergonomique, il se glisse n'importe où en toute simplicité.
La conception flexible assure une mise en marche/un arrêt faciles.
Notation globale