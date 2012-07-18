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Arrêté
DCM580/12
Colonne sonore
Profitez d'une immersion totale dans le son grâce à la station d'accueil Philips DCM580. Conçue en forme de colonne, elle prend en charge les iPhones/iPods, les CD et les périphériques USB. La technologie LivingSound répartit le son de façon équilibrée pour une expérience sonore exceptionnelle.
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.9
sur 5
70
Avis
Adrian
18/07/2012
France
Je suis content de mon achat.
J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Charlierun974
15/07/2012
France
Très bonne qualité acoustique
Très bon produit, excellent son, aussi bien dans les basses que dans les aigùs, très forte puissance sonore. ça déménage ! ! ! ! !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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SP229
05/05/2012
France
Parfaitement compatible avec IOS5 et IPhone 4S !
Avant de poster, il faut s'assurer de donner des informations fiables. Je viens moi-même de faire la mise à jour requise pour la compatibilité ascendante IOS5, et cela fonctionne parfaitement. La procédure présente sur le site de Philips est par ailleurs très claire et simple d'application. A tous ceux qui ne l'auraient pas encore réalisée, faites la manip et vous retrouverez votre station en parfait état de fonctionnement avec votre nouvel IPhone.
Oui, je recommande ce produit
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