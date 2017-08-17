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Arrêté
DCM2060/12
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips DCM2060/12 est équipée d'une station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad et d'une connexion USB Direct pour baladeurs. Qu'elle soit montée à un mur ou posée sur une table, cette chaîne est tout simplement superbe.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.0
sur 5
20
Avis
Patrick58
17/08/2017
France
Acheteur vérifié
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2060 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Mimi73000
17/08/2017
France
Acheteur vérifié
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Oui, je recommande ce produit
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Ronan92
02/06/2012
France
Bon choix
Cette micro chaîne design est très jolie, procure un bon son et est aisée d’utilisation. Les programmations sont faciles à faire et la possibilité de connecter USB, Ipod et un mp3 en même temps est pratique. La réception de la radio est plutôt bonne et la possibilité de se réveiller sur un CD, son mp3, Ipod ou radio est excellente.
Oui, je recommande ce produit
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