Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux
    • Play Pause

      Ventilateur Colonne Connecté Série 7000 Ventilateur colonne

      CX7550/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux

      Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux. Le ventilateur s'adapte automatiquement à vos besoins tout en consommant moins d'énergie. Gardez le contrôle avec l'application Air+, surveillez la température ambiante sur l'afficheur et créez une atmosphère agréable avec des huiles essentielles.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Ventilateurs

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Ventilateur Colonne Connecté Série 7000
      - {discount-value}

      Ventilateur Colonne Connecté Série 7000

      Ventilateur colonne

      total

      recurring payment

      Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux

      Intelligence avancée pour un confort personnalisé

      • Flux d'air puissant de 2 440 m³/h
      • Fonctionnement ultra-silencieux
      • Connecté à l'application Air+
      • Faible consommation d'énergie
      • Moteur DC
      Notre ventilateur colonne le plus puissant

      Notre ventilateur colonne le plus puissant

      Ce ventilateur sans pales offre un puissant flux d'air de 2 440 m³/h pour rafraîchir rapidement toute votre pièce. Il diffuse l'air frais plus loin et plus largement (1), avec des vitesses d'air atteignant 8,4 m/s.

      Brise ultra-silencieuse, avec technologie SilentWings

      Brise ultra-silencieuse, avec technologie SilentWings

      Profitez d'un rafraîchissement 40% plus silencieux (1), jusqu'à 22 dB (2). Avec un moteur DC sans balais et une sortie d'air inspirée de l'aérodynamisme des ailes d'avion, c'est notre ventilateur le plus silencieux à ce jour - idéal pour un sommeil réparateur, le travail ou une détente totale.

      40% de consommation d'énergie en moins avec le moteur DC

      40% de consommation d'énergie en moins avec le moteur DC

      Le moteur DC économe en énergie offre un rafraîchissement puissant avec jusqu'à 40% de consommation d'énergie en moins (3). Avec un maximum de 30 W, il consomme moins qu'une ampoule à incandescence traditionnelle – pour maintenir vos coûts d'énergie au plus bas.

      Refroidissement adaptatif avec retour de température

      Refroidissement adaptatif avec retour de température

      Le mode intelligent AutoAdapt ajuste le flux d'air en fonction de la température ambiante, garantissant un confort optimal. Un élégant afficheur LED fournit des informations en temps réel, avec une lumière d'ambiance qui reflète la température intérieure.

      Un confort sur mesure pour chaque besoin

      Un confort sur mesure pour chaque besoin

      Choisissez parmi 4 modes (Manuel, Brise Naturelle, Veille Avancé, AutoAdapt) et 12 niveaux de vitesse pour un rafraîchissement personnalisé. D'une brise légère à un flux d'air puissant, profitez d'un confort sans effort toute la journée.

      Large oscillation pour rafraîchir toute la pièce

      Large oscillation pour rafraîchir toute la pièce

      Avec une oscillation de 80°, ce ventilateur distribue l'air dans chaque recoin de la pièce – pour vous rafraîchir où que vous soyez.

      Dormez au frais grâce au mode Veille silencieuse

      Dormez au frais grâce au mode Veille silencieuse

      Le mode Veille Avancé réduit progressivement la vitesse du ventilateur toutes les 30 minutes et atténue les lumières de l'affichage, vous aidant à vous endormir naturellement tout en économisant de l'énergie pendant la nuit.

      Aromathérapie apaisante

      Aromathérapie apaisante

      Améliorez votre bien-être en infusant la brise avec vos huiles essentielles préférées pour une expérience apaisante.

      Contrôle intelligent avec application et télécommande

      Contrôle intelligent avec application et télécommande

      Contrôlez facilement depuis n'importe où avec l'application Air+ ou la télécommande. Profitez d'une utilisation mains libres et du support vocal avec l'intégration d'Alexa et Google Home.

      Minuterie et programmation simplifiées

      Minuterie et programmation simplifiées

      Utilisez la minuterie de 12 heures pour éteindre automatiquement le ventilateur après la durée choisie. Programmez et personnalisez facilement les réglages à tout moment via l'application Air+.

      Design fin et compact

      Design fin et compact

      Design élégant et fin qui s'intègre dans n'importe quelle pièce. Placez-le dans un coin ou contre un mur pour économiser de l'espace tout en gardant votre intérieur frais et stylé.

      Montage facile, sans outils

      Montage facile, sans outils

      Installation en quelques secondes sans vis ni complications. Conçu pour votre confort, ce ventilateur s'assemble sans effort et est prêt à l'emploi immédiatement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Ventilateur colonne
        Couleur
        Gris Foncé Métallique
        Matériau principal
        Plastique
        Connectivité Internet
        Oui (application Air+)
        Portée Wi-Fi
        2,4 GHz
        Commande vocale
        Oui (Alexa et Google Home)
        Moteur
        Moteur DC

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        30 W
        Affichage de la température
        Oui
        Capteur de température
        Oui
        Niveau sonore min.
        22 dB (A)
        Niveau sonore max.
        44 dB(A)

      • Performances

        Flux d'air du ventilateur
        2440 m³/h
        Vitesse de l'air
        8,4 m/s

      • Utilisation

        Mode Automatique
        Oui
        Mode Veille
        Oui
        Mode Brise naturelle
        Oui
        Mode Manuel
        Oui
        Diffuseur d'aromathérapie
        Oui
        Vitesses
        Oui (12 niveaux)
        Minuteur
        1-12 h
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Longueur du cordon
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Interface
        Afficheur tactile
        Télécommande
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        17,2 cm
        Largeur du produit
        15,8 cm
        Hauteur du produit
        106,0 cm
        Poids du produit
        4,6 kg
        Longueur de l'emballage
        25,7 cm
        Largeur de l'emballage
        25,0 cm
        Hauteur de l'emballage
        111,0 cm
        Poids de l'emballage
        6,7 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        <2,0 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Cotons d'aromathérapie
        Accessoires associés 1
        FY5100

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • (1) par rapport au prédécesseur CX5535
      • (2) Testé aux réglages de vitesse les plus bas
      • (3) par rapport au modèle avec moteur AC
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.