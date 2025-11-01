Termes recherchés
CX1520/01
Modèle puissant, polyvalent et élégant
Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation, ainsi que minuterie et télécommande pratiques. Le diffuseur d'aromathérapie répand vos parfums préférés dans l'air. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ventilateur sur pied
total
recurring payment
Bénéficiez d'un flux d'air rafraîchissant jusqu'à 30 mètres, pour une brise agréable dans toute la pièce. De près comme de loin, profitez d'une sensation de fraîcheur uniforme où que vous soyez.
D'une capacité de 3 330 m³/h, ce ventilateur fait rapidement circuler l'air, afin d'envoyer un agréable air frais dans tous les recoins de la pièce.
Conçu pour les environnements paisibles, ce ventilateur est très silencieux. Son niveau sonore de seulement 38 dB est comparable à celui d'une pluie légère. Idéal pour travailler, lire ou dormir, il crée une atmosphère calme.
Personnalisez la circulation d'air grâce aux 3 réglages de vitesse, de la brise légère au flux puissant. La télécommande incluse vous permet de modifier facilement les réglages où que vous soyez dans la pièce.
Améliorez l'expérience de rafraîchissement avec une brise propageant vos huiles essentielles préférées, afin de créer une atmosphère sensorielle apaisante et vivifiante. Le diffuseur d'aromathérapie en option vous permet d'obtenir l'ambiance idéale pour la relaxation et le bien-être (1).
La minuterie intégrée vous permet de régler le ventilateur pour qu'il s'éteigne automatiquement, afin d'économiser de l'énergie et de bénéficier du confort qu'il procure sans passer par des réglages manuels.
Bénéficiez d'une circulation optimale de l'air grâce à la tête avec rotation à 80° et inclinaison à 30°, pour une brise circulant uniformément dans toute la pièce.
Réglez facilement la hauteur du ventilateur entre 112 cm et 131 cm pour diriger le flux d'air avec précision, que vous soyez en position assise, debout ou allongée.
Fort de plus de 80 ans d'expertise dans le domaine de la purification de l'air, Philips réalise plus de 110 tests qualité rigoureux afin de vous proposer des appareils durables et performants au fil des saisons.
L'appareil est équipé d'un fusible thermique et d'une fiche certifiée pour une sécurité maximale. Le fusible thermique coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe du moteur pour protéger votre domicile.
La base extra-large améliore la stabilité, même à des vitesses élevées, pour une expérience de rafraîchissement plus sûre et plus fiable.
Avec une consommation de seulement 47 W, ce ventilateur est 60 fois plus économe en énergie qu'un climatiseur portable classique, ce qui vous permet de réduire considérablement vos factures d'électricité et de profiter d'une puissante sensation de fraîcheur. Restez au frais avec une consommation énergétique réduite.
Le montage s'effectue en quelques gestes grâce à un design intuitif. Il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon humide pour le nettoyer et maintenir des performances optimales.
