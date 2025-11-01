Termes recherchés

      Série 1000 Ventilateur sur pied

      CX1520/01

      Évaluation globale / 5
      Modèle puissant, polyvalent et élégant

      Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation, ainsi que minuterie et télécommande pratiques. Le diffuseur d'aromathérapie répand vos parfums préférés dans l'air. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.

      • Débit d'air du ventilateur 3 330 m³/h
      • Silencieux à 38 dB (A)
      • Inclinable et oscillant
      • Diamètre de la tête 45 cm
      Flux d'air longue portée pour un rafraîchissement maximal

      Flux d'air longue portée pour un rafraîchissement maximal

      Bénéficiez d'un flux d'air rafraîchissant jusqu'à 30 mètres, pour une brise agréable dans toute la pièce. De près comme de loin, profitez d'une sensation de fraîcheur uniforme où que vous soyez.

      Un large flux d'air pour un confort instantané

      Un large flux d'air pour un confort instantané

      D'une capacité de 3 330 m³/h, ce ventilateur fait rapidement circuler l'air, afin d'envoyer un agréable air frais dans tous les recoins de la pièce.

      Rafraîchissement silencieux à puissance minimale

      Rafraîchissement silencieux à puissance minimale

      Conçu pour les environnements paisibles, ce ventilateur est très silencieux. Son niveau sonore de seulement 38 dB est comparable à celui d'une pluie légère. Idéal pour travailler, lire ou dormir, il crée une atmosphère calme.

      Vitesse réglable à l'aide de la télécommande

      Vitesse réglable à l'aide de la télécommande

      Personnalisez la circulation d'air grâce aux 3 réglages de vitesse, de la brise légère au flux puissant. La télécommande incluse vous permet de modifier facilement les réglages où que vous soyez dans la pièce.

      Accessoire d'aromathérapie pour rafraîchir votre maison

      Accessoire d'aromathérapie pour rafraîchir votre maison

      Améliorez l'expérience de rafraîchissement avec une brise propageant vos huiles essentielles préférées, afin de créer une atmosphère sensorielle apaisante et vivifiante. Le diffuseur d'aromathérapie en option vous permet d'obtenir l'ambiance idéale pour la relaxation et le bien-être (1).

      Minuterie pratique pour un rafraîchissement automatique

      Minuterie pratique pour un rafraîchissement automatique

      La minuterie intégrée vous permet de régler le ventilateur pour qu'il s'éteigne automatiquement, afin d'économiser de l'énergie et de bénéficier du confort qu'il procure sans passer par des réglages manuels.

      Rotation et inclinaison automatiques pour un flux d'air régulier

      Rotation et inclinaison automatiques pour un flux d'air régulier

      Bénéficiez d'une circulation optimale de l'air grâce à la tête avec rotation à 80° et inclinaison à 30°, pour une brise circulant uniformément dans toute la pièce.

      Hauteur réglable pour un confort personnalisé

      Hauteur réglable pour un confort personnalisé

      Réglez facilement la hauteur du ventilateur entre 112 cm et 131 cm pour diriger le flux d'air avec précision, que vous soyez en position assise, debout ou allongée.

      Fabriqué pour durer, qualité rigoureusement testée

      Fabriqué pour durer, qualité rigoureusement testée

      Fort de plus de 80 ans d'expertise dans le domaine de la purification de l'air, Philips réalise plus de 110 tests qualité rigoureux afin de vous proposer des appareils durables et performants au fil des saisons.

      Une conception sûre

      Une conception sûre

      L'appareil est équipé d'un fusible thermique et d'une fiche certifiée pour une sécurité maximale. Le fusible thermique coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe du moteur pour protéger votre domicile.

      Base XL pour plus de stabilité

      Base XL pour plus de stabilité

      La base extra-large améliore la stabilité, même à des vitesses élevées, pour une expérience de rafraîchissement plus sûre et plus fiable.

      Rafraîchissement économe pour une utilisation quotidienne

      Rafraîchissement économe pour une utilisation quotidienne

      Avec une consommation de seulement 47 W, ce ventilateur est 60 fois plus économe en énergie qu'un climatiseur portable classique, ce qui vous permet de réduire considérablement vos factures d'électricité et de profiter d'une puissante sensation de fraîcheur. Restez au frais avec une consommation énergétique réduite.

      Facile à installer et à nettoyer

      Facile à installer et à nettoyer

      Le montage s'effectue en quelques gestes grâce à un design intuitif. Il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon humide pour le nettoyer et maintenir des performances optimales.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Ventilateur sur pied
        Couleur
        Noir
        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        53 W
        Niveau sonore min.
        38 dB (A)
        Niveau sonore max.
        43 dB (A)

      • Performances

        Flux d'air du ventilateur
        3 330 m³/h

      • Utilisation

        Diffuseur d'aromathérapie
        Oui
        Vitesses
        3
        Minuteur
        Oui (1 à 12 h)
        Longueur du cordon
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Position verticale/inclinée
        30°
        Télécommande
        Oui

      • Poids et dimensions

        Diamètre de la tête
        45 cm
        Longueur du produit
        45 cm
        Largeur du produit
        43 cm
        Hauteur du produit
        131 cm
        Poids du produit
        6,63 kg
        Longueur de l'emballage
        61 cm
        Largeur de l'emballage
        26,3 cm
        Hauteur de l'emballage
        50,5 cm
        Poids de l'emballage
        9,3 kg

      • Efficacité énergétique

        Consommation en veille
         0,5 W
        Tension
        220 V
        Fréquence
        50 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • (1) Aucune huile essentielle n'est incluse avec l'achat de ce produit.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
