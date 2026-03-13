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Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation et minuterie pratique. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.
Tout (8)
Mon ventilateur Philips est trop bruyant.
Mon ventilateur Philips dégage une odeur étrange.
La grille avant du ventilateur Philips est sale.
Je ne parviens pas à allumer/éteindre mon ventilateur colonne Philips.
Le flux d'air de mon ventilateur colonne Philips est faible.
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