ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Série 1000 Ventilateurs sur pied

Assistance

Série 1000Ventilateurs sur pied

CX1220/00

Série 1000 Ventilateurs sur pied

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF fichier, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation et minuterie pratique. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.

  • PDF fichier
  • 13 May 2026

Foire aux questions

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider