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CX1030/01
Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant.
Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux avec 3 vitesses et une rotation fluide pour un confort personnalisé. Fabriqué avec des matériaux de qualité et doté d'un design élégant et moderne, ce ventilateur de table offre une durabilité exceptionnelle et des performances stylées, parfait pour tout espace.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ventilateurs de bureau
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Avec une capacité de refroidissement jusqu'à 2000 m³/h et 5 pales, ce ventilateur délivre un flux d'air intense qui élimine l'air stagnant, remplissant votre espace d'air frais pour un confort tout au long de la journée.
Fonctionnant à un niveau sonore discret de 35 dB(A) (1) — comparable à une chambre paisible la nuit — ce ventilateur offre un refroidissement puissant tout en maintenant un environnement calme et serein, idéal pour dormir, travailler ou lire.
Profitez d'un flux d'air rafraîchissant qui s'étend jusqu'à 30 m, assurant une brise agréable dans toute la pièce. Que vous soyez proche ou éloigné, bénéficiez d'un refroidissement constant où que vous soyez.
Personnalisez votre confort avec 3 vitesses réglables — allant d'une brise légère à un flux d'air puissant. Adaptez facilement le refroidissement à vos besoins d'un simple tour de bouton.
Profitez d'une circulation d'air optimale grâce à la rotation automatique de 80° et à la tête inclinable à 30°, conçues pour diffuser une brise rafraîchissante dans toute la pièce.
Avec plus de 80 ans d'expertise en traitement de l'air, Philips réalise plus de 110 tests de qualité rigoureux pour garantir durabilité et haute performance, saison après saison — le tout avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.
La base extra-large améliore la stabilité, même à des vitesses élevées, pour une expérience de rafraîchissement plus sûre et plus fiable.
Un design élégant et durable qui complète n'importe quel intérieur — conçu pour durer et s'intégrer parfaitement, avec une tête de 35 cm de diamètre.
Fonctionnant à seulement 35W, ce ventilateur consomme 70 fois moins d'énergie qu'un climatiseur portable standard — vous permettant de rester au frais tout en réduisant considérablement votre consommation d'énergie et vos coûts.
Montage en quelques étapes grâce à sa conception intuitive. Le nettoyage est sans effort — essuyez simplement la surface avec un chiffon sec pour maintenir des performances optimales.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Poids et dimensions
Faible consommation
Entretien
Pays d'origine
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