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CX1030/00
Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant.
Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux avec 3 vitesses et une rotation fluide pour un confort personnalisé. Fabriqué avec des matériaux de qualité et doté d'un design élégant et moderne, ce ventilateur de table offre une durabilité exceptionnelle et des performances stylées, parfait pour tout espace.
Flux d'air puissant jusqu'à 2000 m³/h
Refroidissement silencieux à 35 dB(A) (1)
3 vitesses pour un confort personnalisé
Rotation et inclinaison automatiques
Diamètre de la tête 35 cm
Avec une capacité de refroidissement jusqu'à 2000 m³/h et 5 pales, ce ventilateur délivre un flux d'air intense qui élimine l'air stagnant, remplissant votre espace d'air frais pour un confort tout au long de la journée.
Fonctionnant à un niveau sonore discret de 35 dB(A) (1), comparable à une chambre paisible la nuit, ce ventilateur offre un refroidissement puissant tout en maintenant un environnement calme et serein, idéal pour dormir, travailler ou lire.
Profitez d'un flux d'air rafraîchissant qui s'étend jusqu'à 30 m, assurant une brise agréable dans toute la pièce. Que vous soyez proche ou éloigné, bénéficiez d'un refroidissement constant où que vous soyez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 5
1
Avis
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Cet avis concerne le produit 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Date d'utilisation 2026-07-16
Cet avis concerne le produit 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Date d'utilisation 2026-07-16
(1) Niveau sonore à la vitesse la plus basse.