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  • Couvercle pour mousseur à lait
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Couvercle pour mousseur à lait

CP9933/01

Couvercle pour mousseur à lait
Ce couvercle se place sur le mousseur à lait et maintient la tige du fouet. Il passe au lave-vaisselle, pour faciliter le nettoyage. Compatible avec la SENSEO® Milk Twister.
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Produits compatibles
Milk Twister

Milk Twister
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Milk Twister

Milk Twister
Mousseur à lait - reconditionné

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Mousseur à lait - reconditionné

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HD6553/65

Milk Twister

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Consultez les produits compatibles dans l'onglet Caractéristiques

Couvercle pour mousseur à lait

  • SENSEO® Milk Twister

  • Transparent

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