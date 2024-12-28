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Couvercle pour mousseur à lait

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Couvercle pour mousseur à lait

CP9933/01

Couvercle pour mousseur à lait

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Ce couvercle se place sur le mousseur à lait et maintient la tige du fouet. Il passe au lave-vaisselle, pour faciliter le nettoyage. Compatible avec la SENSEO® Milk Twister.

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  • 28 December 2024

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