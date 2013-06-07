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Arrêté
CE138/12
Écoutez de la musique en voiture
Avec le Philips CE138, profitez de plusieurs sources musicales (iPod/iPhone, USB et SDHC) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.
Pour iPod et iPhone
USB/SDHC
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.
Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.8
sur 5
4
Avis
philipsshave
07/06/2013
España
Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.
Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche
fred25
09/02/2014
France
bon son, mais ergonomie et logique tres moyens
Les moins : DBB et Sound Max inutiles Eclairage rouge trop fort de nuit (pas d’atténuation possible) et affichage blanc trop faible par temps ensoleillé ou clair. Grincement du cadre enjoliveur. Pb de matière. Très pénible. Pas de possibilité d’affichage défilant de toutes les infos. C’est soit dossier, soit morceau, soit titre, etc …. Et en plus dès que le morceau est terminé, ou que l’on touche ne serait ce qu’au volume, on repart sur l’affichage nominal, et il faut manipuler à nouveau pour avoir celui qu’on préfère. Tuner pas trop mal mais grosses variations de tonalité audibles en fonction de la qualité de réception, des cas où le tuner perd la station et commute sur une autre malgré un nom RDS différent. La gestion du « Shuffle » : A croire que Philips débute ! en « Shuffle all », lorsqu’on appuie sur la touche pour morceau suivant pour shunter un titre, au lieu de relancer une recherche aléatoire, comme n’importe quel autre système audio, on passe réellement au morceau suivant du même dossier … Vraiment nul. C’est le plus gros défaut pour mon utilisation. Les plus : Molette avec bord caoutchouc Le son (même si typage global un peu trop porté sur les basses) avec réglage « rock » La puissance correcte L’accès aux dossiers sur la clé USB Conclusion : Bien pour le son, très moyen pour l'ergonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CE138 Système audio pour voiture
Oui, je recommande ce produit
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virginiessonne
22/08/2013
België
déçu car ne permet pas d'utiliser mon Ipod (avec DEEZER)
la fiche technique annonce que ce produit est compatible avec Ipod/Ipad mais ce n'est pas vrai car je n'arrive pas à éouter la musique à partir de l'application Deezer installée sur mon Ipod
Cet avis concerne le produit CarStudio CE138 Système audio pour voiture
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