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Arrêté
CE132/12
Écoutez de la musique en voiture
Avec le Philips CE132, profitez de plusieurs sources musicales (USB, SDHC et lecteurs MP3) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.
USB/SDHC
La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.1
sur 5
9
Avis
crack
29/03/2016
España
ningun problema a destacar
funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Oui, je recommande ce produit
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jca67
20/06/2012
España
buena prestaciones
Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Oui, je recommande ce produit
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dacupacruz
18/12/2015
España
compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD
Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..
Oui, je recommande ce produit
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