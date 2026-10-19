Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
BTM2325/12
Relaxez-vous en musique
Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact et tout-en-un. Chargez tous vos appareils intelligents (smartphones, tablettes, etc.) grâce au port USB intégré.
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Notation globale