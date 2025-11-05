ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal
  • Précision maximale pour un effort minimal

Beard Trimmer 5000 SeriesStylisation de la barbe avec compartiment à poils

BT5775/15

4.3
| (168) Avis | 88% recommandent ce produit
Précision maximale pour un effort minimal
Bénéficiez d'une précision totale sans effort. Avec ses lames auto-affûtées en métal et son compartiment innovant pour collecter les poils, notre tondeuse vous offre une expérience de rasage simple et précise. De plus, la technologie BeardSense permet d'augmenter la puissance au bon moment.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour une barbe précise et moins de nettoyage

Précision maximale pour un effort minimal

  • Lames 100 % métal

  • Pas de 0,2 mm

  • Technologie BeardSense

  • Compartiment de collecte des poils

  • Jusqu'à 100 minutes d'autonomie

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

168

Avis

88%

recommandent ce produit

05/11/2025

España

España

Excelente recortadoracon unos resultados excepcio

Estoy absolutamente encantado con esta recortadora. El funcionamiento es increíblemente bueno y suave, lo que facilita mucho el trabajo. Lo más destacable es el apurado excelente que consigue, dejando un corte limpio y preciso. Además, la versatilidad es fantástica, ya que permite elegir entre muchos niveles de corte con total facilidad. Un punto a favor que valoro muchísimo es el diseño inteligente que incluye un pequeño depósito donde se quedan almacenados los pelos. Esto hace que la limpieza sea rapidísima y mucho más cómoda. Recomendado al 100%. Una compra de gran calidad.

Pour

El apurado

Contre

Por poner una pega que fuera un bebé más pequeño

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

04/11/2025

España

España

Buen producto, cómodo y buen acabado

Es la segunda vez que compro una recordadora para la barba de Philips y estoy encantado, es muy sencilla de usar y de regular y el acabado que te deja al 0 es casi perfecto y si no quieres no hace falta que te repases con la cuchilla Yo la uso 2/3 veces en semana y llevo la barba siempre perfecta Espero que mi opinión ayude a otros para comprar un buen producto a buen precio Un saludo

Pour

Acabado casi perfecto

Contre

no le veo pegas, funciona muy bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

27/10/2025

España

España

La máquina es estupenda para recortar la barba

La máquina es la mejor que he probado, las cuchillas son autoafilables y la pasada al recortar es súper suave. Uno de los aspectos que más me ha gustado es el accesorio que recoge la mayor parte de los pelos que recorta, es una maravilla. Se pueden limpiar tanto los accesorios como la máquina con agua. Otro aspecto a valorar es que se carga muy rápido. Lo recomiendo a todos los que nos gusta dejarnos la barba de hasta 1 cm

Pour

Las cuchillas son una maravilla y el accesorio recolector de pelos

Contre

En realidad aun no he encontrado nada que no me guste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

Télécharger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat 