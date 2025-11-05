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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Lames 100 % métal
Pas de 0,2 mm
Technologie BeardSense
Compartiment de collecte des poils
Jusqu'à 100 minutes d'autonomie
Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.
4.3
sur 5
168
Avis
88%
recommandent ce produit
Jch85
05/11/2025
España
Partie de promotion
Excelente recortadoracon unos resultados excepcio
Estoy absolutamente encantado con esta recortadora. El funcionamiento es increíblemente bueno y suave, lo que facilita mucho el trabajo. Lo más destacable es el apurado excelente que consigue, dejando un corte limpio y preciso. Además, la versatilidad es fantástica, ya que permite elegir entre muchos niveles de corte con total facilidad. Un punto a favor que valoro muchísimo es el diseño inteligente que incluye un pequeño depósito donde se quedan almacenados los pelos. Esto hace que la limpieza sea rapidísima y mucho más cómoda. Recomendado al 100%. Una compra de gran calidad.
Pour
El apurado
Contre
Por poner una pega que fuera un bebé más pequeño
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
DaniLii
04/11/2025
España
Partie de promotion
Buen producto, cómodo y buen acabado
Es la segunda vez que compro una recordadora para la barba de Philips y estoy encantado, es muy sencilla de usar y de regular y el acabado que te deja al 0 es casi perfecto y si no quieres no hace falta que te repases con la cuchilla Yo la uso 2/3 veces en semana y llevo la barba siempre perfecta Espero que mi opinión ayude a otros para comprar un buen producto a buen precio Un saludo
Pour
Acabado casi perfecto
Contre
no le veo pegas, funciona muy bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Lumnox Ideas
27/10/2025
España
Partie de promotion
La máquina es estupenda para recortar la barba
La máquina es la mejor que he probado, las cuchillas son autoafilables y la pasada al recortar es súper suave. Uno de los aspectos que más me ha gustado es el accesorio que recoge la mayor parte de los pelos que recorta, es una maravilla. Se pueden limpiar tanto los accesorios como la máquina con agua. Otro aspecto a valorar es que se carga muy rápido. Lo recomiendo a todos los que nos gusta dejarnos la barba de hasta 1 cm
Pour
Las cuchillas son una maravilla y el accesorio recolector de pelos
Contre
En realidad aun no he encontrado nada que no me guste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat