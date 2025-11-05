La verdad es que me ha sorprendido para bien. La idea de un accesorio que recoge los pelos es todo un acierto, siempre que te recortas la barba o te pones uno de esos baberos con ventosas al espejo o lo llenas todo de pelillos. En cuanto los accesorios que trae, no echo nada en falta. Trae un cepillo para los pelos, que aunque parezca mentira de lo básico que es, mi anterior afeitadora Philips S9000 no lo traía aún siendo la gama alta de Philips. Se agradece que traiga una funda para poder llevársela de viaje, aunque es muy básica para ser una Serie 7000. En cuanto a la duración de la batería, de momento la llevo usando más de dos semanas y no he tenido que volver a cargarla, parece que va a tener una buena duración de batería El embalaje, todo de cartón sin plásticos, muy ecológico. En resumen, una buena compra y muy recomendable dentro de un precio adecuado en la relación calidad precio.