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Nettoyage 6 fois plus efficace
Mini brosse nettoyante pour le visage avec technologie rotative : compacte, facile à utiliser, idéale pour vos soins quotidiens du visage, où que vous soyez.
Technologie rotative
Nettoyage
1 brosse nettoyante
1 réglage d'intensité
Le mouvement rotatif élimine rapidement et en douceur les impuretés, pour une peau nettoyée en profondeur.
Grâce à la technologie rotative et aux 17 000 brins soyeux de la brosse nettoyante pour peau normale, le nettoyage est six fois plus efficace, pour une peau douce et éclatante.
La brosse nettoyante pour le visage ultra-compacte VisaPure Mini élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau. Grâce à ses brins soyeux, fins et denses, elle glisse parfaitement sur la peau, pour un nettoyage très confortable. De plus, elle est suffisamment douce pour une utilisation bi-quotidienne.
Récompenses
4.6
sur 5
183
Avis
95%
recommandent ce produit
Lala1378
09/11/2021
France
Acheteur vérifié
Brosse visage
Cette brosse est très agréable à utiliser Le visage est très doux après utilisation
Pour
Pratique à emmener avec soi partout
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2021-10-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2021-10-09
Bin13
25/04/2021
France
Efficace!
Nettoie parfaitement la peau tout en douceur, après 2 mois d’utilisation bi-quotidienne ma peau est plus douce plus de rougeur et d’irritation. Batterie longue durée, c’est parfait!
Pour
Nettoyage en douceur
Contre
Absence de voyant lumineux sur l’appareil lors de la recharge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2020-03-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2020-03-25
Camcamcom
02/03/2021
France
Révolutionnaire
Un atout dans ma daily routine ! Un accessoire indispensable.
Pour
Réduit les imperfection de la peau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/06 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2020-09-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/06 Mini brosse nettoyante pour le visage
Date d'utilisation 2020-09-02
Par rapport à un nettoyage manuel. Données sur fichier.