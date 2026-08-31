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Plus de place sur votre bureau
Faites plus de place sur votre bureau et fixez de manière parfaitement sécurisée les clients PC à votre base Super Ergo Philips grâce au support de montage client. Cette solution simple et polyvalente vous permet de créer une installation tout-en-un, pour une productivité optimale.
pour base Super Ergo Philips
Le support de montage client se fixe directement sur la base primée SmartErgoBase Philips pour moniteurs du commerce afin de permettre un montage facile des clients légers et PC.
Le support de montage client a été intelligemment conçu pour permettre une adaptation ergonomique totale (hauteur, orientation, inclinaison) sur la base Super Ergo Philips.
Les trous de fixation sont conformes à la norme VESA afin de garantir la compatibilité avec la plupart des PC de petit format et des clients légers.
Notation globale