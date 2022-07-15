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Rasoir à grille unique
Temps de charge de 8 h
4 accessoires
La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau, pour un rasage uniforme.
Les dents perlées devant et derrière la grille de rasage permettent au rasoir de glisser parfaitement sur votre peau, afin d'éviter les égratignures, pour un rasage respectueux de la peau.
Le manche ergonomique en forme de S est facile à guider et offre un meilleur contrôle et une meilleure portée sur l'ensemble du corps, à l'aide de mouvements naturels et précis
Récompenses
4.3
sur 5
253
Avis
92%
recommandent ce produit
Tetelloux
15/07/2022
France
Rasoir de qualité
Très bon produit avec différents accessoires pour se raser. Le rasoir en lui même est très jolie, rase les poils de très près ce qui est top. Tête du rasoir changeable dès que celle ci est usée, pas obliger de racheter le rasoir pour se re raser très pratique également. Je recommande.
Pour
Rase de près, tète changeable, rasoir esthétique
Contre
Temps de charge long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
lacoiffeusedemae
19/06/2016
France
Partie de promotion
Très bon produit
Cet épilateur a un design très sympa, il est très maniable. Les différentes têtes sont pratiques. Je préfère néanmoins l'utilisation à sec. Très bons résultats pour les jambes, le maillot et les aisselles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/10 Rasoir électrique 100 % étanche
carinette
19/06/2016
France
Partie de promotion
Très bon produit
Cet épilateur a un design très sympa, il est très maniable. Les différentes têtes sont pratiques. Je préfère néanmoins l'utilisation à sec. Très bons résultats pour les jambes, le maillot et les aisselles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/10 Rasoir électrique 100 % étanche