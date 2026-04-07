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Arrêté
Avec embouts intelligents
Aisselles, maillot, corps, visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans fil et sur secteur
IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour le forcer à passer en phase de repos, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des experts de la peau, pour une solution simple et efficace à domicile.
Des études objectives ont mis en évidence jusqu’à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances**. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce*.
L’épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C’est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.
Récompenses
4.2
sur 5
2814
Avis
87%
recommandent ce produit
Zouna_00
07/04/2026
France
Acheteur vérifié
Je recommande à 100 %
J’utilise le Philips Lumea 9900 IPL depuis déjà deux semaines et je suis très satisfaite. L’appareil est simple à utiliser, presque indolore et les résultats sont déjà visibles avec une repousse beaucoup plus lente. La qualité est au rendez-vous et les différents embouts sont très pratiques selon les zones.
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL
Carine A.
31/03/2026
France
Acheteur vérifié
Très satisfaite de cet appareil
J'ai récemment acheté l'épilateur IPL et j'en suis très satisfaite pour le moment et au bout de 3 utilisations, je vois déjà des poils complétement disparus (aisselles et maillot). Pour les jambes, ça a disparu d'un peu plus de la moitié, ce qui est déjà au-delà de mes attentes. Le seul regret c'est outre son prix très élevé, et surtout la pochette livrée avec beaucoup trop petite pour tout ranger (appareil, chargeur et accessoires), je ne m'en seras pas, vraiment dommage car pour le prix on s'attendrait à une pochette au moins adaptée pour pouvoir tout ranger !
Pour
Très performant, et silencieux
Contre
Il chauffe assez vite surtout lorsque l'on traite des parties plus longues comme les jambes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Rach33
23/03/2026
France
Acheteur vérifié
Super fonctionnalités !
Très efficace, dès la deuxième la troisième séance, on pouvait voir des pouls ne plus repousser ! Le petit bémol est que l’appareil chauffe un peu si l’utilisation est lente. Points forts : les 4 embouts pour toutes les zones du corps
Pour
Pour tout le corps, rapidement efficace, embouts multiples
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
* En suivant le calendrier du programme
* * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
* * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans