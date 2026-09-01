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Philips Lumea IPL 9000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI955/00
BR1955
BR1955/00
  • Capteur SmartSkin
  • 3 accessoires intelligents : corps, visage, précision
  • Application Lumea IPL
  • Fonctionne sans fil et sur secteur
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Philips Lumea IPL 9900 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI951/01
  • Capteur SmartSkin
  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
  • Fonctionnalités d'intelligence artificielle exclusives de l'application
  • Fonctionne sans fil et sur secteur
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Philips IPL Lumea Series 9000
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI958/00
BR1958
BR1958/00
  • Capteur SmartSkin
  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
  • Application Lumea IPL
  • Fonctionne sans fil et sur secteur
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Philips Lumea IPL 7000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI930/00
  • Confort optimal grâce aux capteurs SmartSkin
  • 5 intensités
  • 1 embout incurvé unique
  • Niveau de sécurité de qualité médicale
  • Personnalisé avec l'application Lumea
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Philips Lumea IPL 8000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI947/00
BR1947
BR1947/00
  • Capteur SmartSkin
  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
  • Application Lumea IPL
  • Fonctionnement sur secteur
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Philips Lumea IPL 7000 Series
Épilateur à lumière pulsée

BRI923/00
BR1923
BR1923/00
  • 5 réglages d'intensité manuels
  • 3 embouts : corps, visage, maillot
  • Application Lumea IPL
  • Fonctionnement sur secteur
  • +Tondeuse stylo (HP6388)
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Philips Lumea IPL 9900 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI953/02
  • Capteur SmartSkin
  • 3 accessoires intelligents : corps, visage, précision
  • Fonctionnalités d'intelligence artificielle exclusives de l'application
  • Fonctionne sans fil et sur secteur
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Philips Lumea IPL 9900 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI950/02
  • Capteur SmartSkin
  • 2 accessoires intelligents : corps, visage
  • Fonctionnalités d'intelligence artificielle exclusives de l'application
  • Fonctionne sans fil et sur secteur
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Philips Lumea IPL 9900 Pro
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ Pro

BRC333/00
  • Guidage audio en temps réel
  • Confort optimal grâce aux capteurs SmartSkin
  • 3 embouts incurvés uniques
  • Niveau de sécurité de qualité médicale
  • Personnalisé avec l'application Lumea
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Philips Lumea IPL 9000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI936/00
  • Confort optimal grâce aux capteurs SmartSkin
  • 5 intensités
  • 3 embouts incurvés uniques
  • Niveau de sécurité de qualité médicale
  • Personnalisé avec l'application Lumea
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Philips Lumea IPL 9000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI984/00
  • Confort optimal grâce aux capteurs SmartSkin
  • 5 intensités
  • 4 embouts incurvés uniques
  • Niveau de sécurité de qualité médicale
  • Personnalisé avec l'application Lumea
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Philips Lumea IPL 8000 Series
Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI932/00
  • Confort optimal grâce aux capteurs SmartSkin
  • 5 intensités
  • 2 embouts incurvés uniques
  • Niveau de sécurité de qualité médicale
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