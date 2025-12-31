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  • Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
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Lumea IPL PrestigeÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI950/00

4.3
| (794) Avis | 90% recommandent ce produit

2 Récompenses

Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
Le premier épilateur à lumière pulsée au monde doté d'un embout intelligent incurvé pour le corps et d'un embout intelligent spécialement conçu pour le visage. Philips Lumea Prestige est une excellente solution d'épilation à la lumière pulsée fonctionnant sans fil ou sur secteur et dotée d'un capteur SmartSkin.
Voir tous les avantages

Embouts intelligents uniques conçus pour des résultats optimaux

Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ

  • Avec embouts intelligents incurvés

  • 2 accessoires intelligents : corps, visage

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionne sans fil et sur secteur

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea Série 9000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

794

Avis

90%

recommandent ce produit

31/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Je n’ai plus de poils !

Facile d’utilisation et très efficace. Nettoyage facile également

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2024-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2024-11-30

01/09/2025

France

France

Ça fonctionne vraiment !

Je l'utilise depuis 8 mois et je suis très satisfaite, j'avais peur d'avoir investi pour rien mais non, ça fonctionne !! Par contre on ne va pas se mentir, il faut être assidue et ne pas oublier de séances, et s'appliquer un maximum pour n'oublier aucune zone (ce qui est impossible 😅), et le temps des séances est beaucoup plus long qu'indiqué, notamment pour les jambes !!! En comptant le rasage préalable, il me faut bien 1h30 pour faire les 2 jambes complètes... Donc c'est quand même très contraignant, il faut s'accrocher... Mais ça vaut le coup ! Personnellement j'ai la peau clair et le poil châtain foncé, l'appareil me conseiller intensité 5 mais trop douloureux pour le maillot, j'ai commencé à 3 et je ne voyais aucun résultat au début, finalement j'ai dû augmenter à 4 et là j'ai commencé à voir des résultats. Pour les aisselles je met 4 aussi et 5 pour les jambes. Tout ça pour dire que si vous ne voyez pas de résultat au botte d'un mois c'est qu'il faut peut-être augmenter l'intensité. Au bout de 8 mois d'utilisation mes poils ont considérablement diminué et son beaucoup plus lents à repousser, ou alors ils sont presque transparents. Les seuls poils qu'il me reste sont ceux que j'ai oublié de scanner. Bref, je recommande si vous avez du temps à y consacrer et si vous n'avez pas le budget pour une épilation laser chez un dermato, c'est vraiment un bon compromis. Il faut entretenir une fois par mois mais ça vaut le coup ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2025-03-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2025-03-01

11/11/2024

France

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Acheteur vérifié

Super produit

Très bon produit. Facile d'utilisation. Fonctionne vraiment même sur poils durs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2023-10-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2023-10-11

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  1. Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 86 % sur les jambes, 70 % sur le maillot, 67% sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips

  3. * En suivant le calendrier du programme

  4. * * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage

  5. * * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans