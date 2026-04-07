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Capteur SmartSkin
4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.2
sur 5
2816
Avis
87%
recommandent ce produit
Zouna_00
07/04/2026
France
Acheteur vérifié
Je recommande à 100 %
J’utilise le Philips Lumea 9900 IPL depuis déjà deux semaines et je suis très satisfaite. L’appareil est simple à utiliser, presque indolore et les résultats sont déjà visibles avec une repousse beaucoup plus lente. La qualité est au rendez-vous et les différents embouts sont très pratiques selon les zones.
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL
Carine A.
31/03/2026
France
Acheteur vérifié
Très satisfaite de cet appareil
J'ai récemment acheté l'épilateur IPL et j'en suis très satisfaite pour le moment et au bout de 3 utilisations, je vois déjà des poils complétement disparus (aisselles et maillot). Pour les jambes, ça a disparu d'un peu plus de la moitié, ce qui est déjà au-delà de mes attentes. Le seul regret c'est outre son prix très élevé, et surtout la pochette livrée avec beaucoup trop petite pour tout ranger (appareil, chargeur et accessoires), je ne m'en seras pas, vraiment dommage car pour le prix on s'attendrait à une pochette au moins adaptée pour pouvoir tout ranger !
Pour
Très performant, et silencieux
Contre
Il chauffe assez vite surtout lorsque l'on traite des parties plus longues comme les jambes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Rach33
23/03/2026
France
Acheteur vérifié
Super fonctionnalités !
Très efficace, dès la deuxième la troisième séance, on pouvait voir des pouls ne plus repousser ! Le petit bémol est que l’appareil chauffe un peu si l’utilisation est lente. Points forts : les 4 embouts pour toutes les zones du corps
Pour
Pour tout le corps, rapidement efficace, embouts multiples
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips