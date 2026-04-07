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Lumea IPL 8000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Avis | 87% recommandent ce produit

1 récompense

Adapté à vos besoins avec SenseIQ
Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea série 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 5

2816

Avis

87%

recommandent ce produit

07/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Je recommande à 100 %

J’utilise le Philips Lumea 9900 IPL depuis déjà deux semaines et je suis très satisfaite. L’appareil est simple à utiliser, presque indolore et les résultats sont déjà visibles avec une repousse beaucoup plus lente. La qualité est au rendez-vous et les différents embouts sont très pratiques selon les zones.

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL

31/03/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très satisfaite de cet appareil

J'ai récemment acheté l'épilateur IPL et j'en suis très satisfaite pour le moment et au bout de 3 utilisations, je vois déjà des poils complétement disparus (aisselles et maillot). Pour les jambes, ça a disparu d'un peu plus de la moitié, ce qui est déjà au-delà de mes attentes. Le seul regret c'est outre son prix très élevé, et surtout la pochette livrée avec beaucoup trop petite pour tout ranger (appareil, chargeur et accessoires), je ne m'en seras pas, vraiment dommage car pour le prix on s'attendrait à une pochette au moins adaptée pour pouvoir tout ranger !

Pour

Très performant, et silencieux

Contre

Il chauffe assez vite surtout lorsque l'on traite des parties plus longues comme les jambes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

23/03/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super fonctionnalités !

Très efficace, dès la deuxième la troisième séance, on pouvait voir des pouls ne plus repousser ! Le petit bémol est que l’appareil chauffe un peu si l’utilisation est lente. Points forts : les 4 embouts pour toutes les zones du corps

Pour

Pour tout le corps, rapidement efficace, embouts multiples

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

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  1. Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips