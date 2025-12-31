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Capteur SmartSkin
2 accessoires intelligents : corps, visage
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.3
sur 5
794
Avis
90%
recommandent ce produit
Modr
31/12/2025
France
Acheteur vérifié
Je n’ai plus de poils !
Facile d’utilisation et très efficace. Nettoyage facile également
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Lalilala59
01/09/2025
France
Ça fonctionne vraiment !
Je l'utilise depuis 8 mois et je suis très satisfaite, j'avais peur d'avoir investi pour rien mais non, ça fonctionne !! Par contre on ne va pas se mentir, il faut être assidue et ne pas oublier de séances, et s'appliquer un maximum pour n'oublier aucune zone (ce qui est impossible 😅), et le temps des séances est beaucoup plus long qu'indiqué, notamment pour les jambes !!! En comptant le rasage préalable, il me faut bien 1h30 pour faire les 2 jambes complètes... Donc c'est quand même très contraignant, il faut s'accrocher... Mais ça vaut le coup ! Personnellement j'ai la peau clair et le poil châtain foncé, l'appareil me conseiller intensité 5 mais trop douloureux pour le maillot, j'ai commencé à 3 et je ne voyais aucun résultat au début, finalement j'ai dû augmenter à 4 et là j'ai commencé à voir des résultats. Pour les aisselles je met 4 aussi et 5 pour les jambes. Tout ça pour dire que si vous ne voyez pas de résultat au botte d'un mois c'est qu'il faut peut-être augmenter l'intensité. Au bout de 8 mois d'utilisation mes poils ont considérablement diminué et son beaucoup plus lents à repousser, ou alors ils sont presque transparents. Les seuls poils qu'il me reste sont ceux que j'ai oublié de scanner. Bref, je recommande si vous avez du temps à y consacrer et si vous n'avez pas le budget pour une épilation laser chez un dermato, c'est vraiment un bon compromis. Il faut entretenir une fois par mois mais ça vaut le coup ;)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Mimmielalala
11/11/2024
France
Acheteur vérifié
Super produit
Très bon produit. Facile d'utilisation. Fonctionne vraiment même sur poils durs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips