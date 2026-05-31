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5 réglages d'intensité manuels
2 accessoires : corps, visage
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
+Tondeuse stylo (HP6388)
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.2
sur 5
1610
Avis
89%
recommandent ce produit
Micklille
31/05/2026
France
Acheteur vérifié
Super
Facile à utiliser, application qui sert bien pour le rappel
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2026-04-18
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2026-04-18
Lillart
11/11/2025
France
Acheteur vérifié
Génial!!!!
Un appareil dont je ne pourrais plus me passer et que je recommande vivement. Je suis d’accord que c’est au départ un investissement mais il est vite amorti quand on voit ce que coûte les visites mensuelles chez l’esthéticienne et le mal que cela fait!!! Quand a bien suivi le protocole indiqué, on peut espacer les séances. Personnellement je peux passer des mois sans faire des retouches. Je précise que je suis brune.
Pour
Super produit
Contre
Je ne vois aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Myldou
23/07/2025
France
Très efficace
Un des meilleurs investissements que j'ai fait. Le résultat est vraiment impressionnant, cet appareil et vraiment efficace. Je recommande ! Merci beaucoup, car vraiment ma pilosité devenait un réel complexe et en même pas 1ans j'ai une belle peau lisse avec des poils qui ne repoussent presque plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips