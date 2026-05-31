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  • Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix
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Lumea IPL 7000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée

BRI921/00

4.2
| (1610) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix
Obtenez une peau lisse en utilisant notre épilateur Lumea IPL série 7000. Les séances se passent en douceur et sont efficaces. Des accessoires sont fournis pour chaque partie du corps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

  • 5 réglages d'intensité manuels

  • 2 accessoires : corps, visage

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

  • +Tondeuse stylo (HP6388)

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

1610

Avis

89%

recommandent ce produit

31/05/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super

Facile à utiliser, application qui sert bien pour le rappel

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

Date of Use 2026-04-18

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

Date of Use 2026-04-18

11/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Génial!!!!

Un appareil dont je ne pourrais plus me passer et que je recommande vivement. Je suis d’accord que c’est au départ un investissement mais il est vite amorti quand on voit ce que coûte les visites mensuelles chez l’esthéticienne et le mal que cela fait!!! Quand a bien suivi le protocole indiqué, on peut espacer les séances. Personnellement je peux passer des mois sans faire des retouches. Je précise que je suis brune.

Pour

Super produit

Contre

Je ne vois aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

23/07/2025

France

France

Très efficace

Un des meilleurs investissements que j'ai fait. Le résultat est vraiment impressionnant, cet appareil et vraiment efficace. Je recommande ! Merci beaucoup, car vraiment ma pilosité devenait un réel complexe et en même pas 1ans j'ai une belle peau lisse avec des poils qui ne repoussent presque plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

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  1. Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips