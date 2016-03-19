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Arrêté

izzyEnceinte Multiroom sans fil izzy

BM5C/10

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Sable

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Pour

det virker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Date d'utilisation 2020-09-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Date d'utilisation 2020-09-06

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